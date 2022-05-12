Томич лишился более миллиона рублей, поверив рекламе о заработке на инвестициях

Житель Советского района Томска поверил мошенникам и лишился более миллиона рублей, в попытке заработать на инвестициях, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 52-летний мужчина увидел в интернете рекламу о дополнительных заработках в сфере инвестиций и оставил свои контактные данные. Позже с ним связались неизвестные, представившиеся сотрудниками инвесткомпаний. Томич пообщался с ними через мессенджер и, следуя их рекомендациям, создал электронный кошелек, на который в течение двух месяцев переводил средства.

Предполагалось, что деньги уходят на инвестирование, однако, когда томич попытался получить выплаты, «сотрудники инвесткомпаний» перестали выходить на связь. Таким образом мужчина лишился более миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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