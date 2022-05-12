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В конце мая жителей Кировского района ожидает отключение воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды выключили воду дали воду график отключения В конце мая жителей Кировского района ожидает отключение воды

В конце мая часть жителей Кировского района Томска на день останутся без воды в связи с работами на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение продлится с 9.00 понедельника, 30 мая, до 3.00 вторника, 31 мая. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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