В конце мая жителей Кировского района ожидает отключение воды

12 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В конце мая часть жителей Кировского района Томска на день останутся без воды в связи с работами на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение продлится с 9.00 понедельника, 30 мая, до 3.00 вторника, 31 мая. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Артема ул, 3, 5, 5/1, 5а, 9;

Киевская ул, 86в;

Кирова пр-кт, 51/А ст5, 53/2;

Усова ул, 27, 29, 31, 58;

Щорса ул, 2а, 2б, 4.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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