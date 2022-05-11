В Томске произошел крупный пожар на Куйбышева
11 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской областти
Сегодня, 11 мая, в Томске загорелись надворные постройки и дом по ул. Куйбышева, 8, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 12.04. Огонь перебросился на крышу дома. Сгорели надворные постройки, крыша дома, образовались прогары в потолочном перекрытии.
По предварительным данным, площадь пожара составила 300 кв. метров. Пожарные эвакуировали газовый баллон. Погибших и пострадавших нет.
На месте работают 7 единиц техники и 29 человек. Ликвидация возгорания продолжается.
Фото, видео: ГУ МЧС по Томской области
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