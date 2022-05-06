Инженерный дворик с мастер-классами и фуд-кортом откроется в Томске в честь юбилея ТПУ

Томский Обзор / Фото: 6 мая 2022 // Фото: news.tpu.ru

В среду, 11 мая, в Томске за Главным корпусом Томского политехнического университета откроется Инженерный дворик и арт-фестиваль, где пройдут лекции, мастер-классы, фотовыставка, концерт, а также будет работать фуд-корт. Мероприятие приурочено к 126-летию ТПУ, передает пресс-служба вуза.

Программа, стартующая в 13.00, разделена на два блока — образовательный и культурный. В 15.00 директор Института развития инженерного образования ТПУ Роман Лаас расскажет о мирном атоме в XXI веке, в 16.00 томичи смогут послушать открытую лекцию о применении искусственного интеллекта в конструировании лекарственных средств инженера отделения автоматизации и робототехники ТПУ Бориса Пякилли. В 19.30 о возможностях современных компьютеров расскажет ассистент отделения информационных технологий ТПУ и участница Science Slam Анастасия Кайда.

Также в 13.00 в Инженерном дворике будут работать лектории и мастер-классы для школьников и всех желающих от проекта «Умный Томск» и детского технопарка «Кванториум». Здесь будут проходить интерактивные занятия по химии, аэродинамике, виртуальному миру и техноарту. Гости смогут запустить разные виды беспилотников и научиться ими управлять, а также поиграть в игры в VR-очках и создать свой арт-объект из разных материалов.

Кроме того, в Инженерном дворике откроется выставка «Красивое. Инженерное. Политех» с фотографиями ученых, снимками топлив будущего и материалов под микроскопом, а также фотографии интерьера корпусов университета, исследовательского ядерного реактора, научного оборудования.

В 18.00 стартует культурная программа фестиваля. Перед политехниками и томичами выступят приглашенные группы «Спичка», HABL, «Мехколонна» (Новосибирск), а также музыканты ТПУ — группы «Поливинил», «Аня Ива» и «Новая искренность».

Также в рамках празднования юбилея в 12.30 в музее истории ТПУ (пр. Ленина, 30) откроется выставка «История ТПУ в объективе фотоаппарата» с дореволюционными диапозитивами, советскими пленочными фотоаппаратами и фотокамерой академика Владимира Обручева. Посетить выставку и экскурсии могут горожане и гости Томска — Главный корпус ТПУ будет открыт для всех желающих.

Также с 15.00 до 18.30 специалисты музея истории ТПУ будут водить экскурсии по кампусу. В маршруты включены чердаки и подвал Главного корпуса, музей истории Томского политеха, прогулка по Европейскому кварталу, минералогический и палеонтологический музеи. Для участия необходимо записаться по телефону +7 (3822) 70-56-71 или через сообщения в группе. Количество мест ограничено.

В кампусе политеха, на площадке у общежитий № 12 и 13 (ул. Вершинина, 37, 39) в 17.00 начнется большой праздничный концерт. Выступят творческие коллективы ТПУ и кавер-группа Cherry. Гостей будут ждать интерактивные точки студенческих творческих объединений, розыгрыш инженерного мерча и плов, приготовленный прямо на площадке.

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