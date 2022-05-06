Власти Томска выделят более 50 млн рублей на поддержку ветеранов

6 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина/ из архива издания

В этом году Томская область направит более 50 млн рублей на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Средства пойдут на дополнительные к пенсиям и федеральным льготам социальные выплаты.

Так, более 13 млн рублей пойдет на ремонт жилья фронтовиков и вдов участников ВОВ. Такую помощь получат 250 семей. На оздоровление ветеранов в палатах повышенной комфортности и компенсацию расходов на зубопротезирование регион направил почти 10 млн рублей. Такую поддержку в этом году смогут получить около 1000 человек.

Также на ежемесячные и единовременные выплаты ветеранам войны и труженикам тыла в областном бюджете предусмотрено 10 млн рублей. Еще более 4 млн рублей пойдет на ежемесячные выплаты вдовам участников войны, 3 млн рублей — на выплаты к юбилейным дням рождения ветеранам и труженикам тыла.

Также в этом году ветераны получат дополнительную выплату ко Дню Победы: участники и инвалиды Великой Отечественной войны — по 10 тысяч рублей, труженики тыла — 2,5 тысячи рублей. На эти цели направлено более 6 млн рублей.

В Томской области проживает 2470 ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, среди них 74 инвалида и участника войны, 2356 тружеников тыла, 40 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также 869 вдов участников Великой Отечественной войны и 47 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.

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