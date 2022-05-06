Северского подростка госпитализировали после прыжка из окна школы

6 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области/ из архива издания

Накануне, 5 мая, в Северске ученик 9 класса выпрыгнул из окна третьего этажа северской средней школы № 196.

Как уточняет Центр управления регионом со ссылкой на данные регионального департамента образования, «скорая» прибыла на место происшествия через две минуты. Подростка доставили в больницу — причину произошедшего выясняет Следственный комитет.

В свою очередь в пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщают, что ребенка доставили в Больницу скорой медицинской помощи Томска. Проведена диагностика, ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

Сегодня, 6 мая, пациента перевели из реанимации в палату. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: