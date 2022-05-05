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Томский боксер стал вторым на всероссийском турнире

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Томский спортсмен Александр Ахминеев стал вторым на 51 всероссийском турнире-мемориале по боксу памяти Валерия Попенченко, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир, проходивший в Магадане, собрал порядка 170 бойцов из 23 субъектов РФ. Спортсмены Спортсмены от 19 до 35 лет сразились в тринадцати весовых категориях от 49 до 92 килограммов. Следили и оценивали бои судьи всероссийской и международной категории.

Томского спортсмена, ставшего обладателем серебряной медали, подготовил тренер Валерий Пименов.

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