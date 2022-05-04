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Томская спортсменка стала третьей на чемпионате России по кикбоксингу

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Томичка Екатерина Коблякова взяла «бронзу» чемпионата России по кикбоксингу, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Турнир, собравший более 900 спортсменов из 58 регионов страны, проходил в течение 5 дней в Барнауле. Томскую область представили воспитанники областной школы олимпийского резерва и клуба «Александр Пересвет».

По итогам соревнований томичка Екатерина Коблякова стала обладательницей «бронзы» в разделе «фулл-контакт». Тренер спортсменки — Семен Ануфриев.

В апреле в Анапе прошли чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе «лоу-кик», где Екатерина также завоевала бронзу.

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