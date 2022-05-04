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Томичей приглашают на высадку кедров у Междуречья

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В субботу, 7 мая, в Томске пройдет акция «ЭкоМирФест» по возрождению припоселковых кедровников, в рамках которой будут высажены 5 000 саженцев кедра.

Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет в новом поселке Междуречье на берегу Томи — между Вершинино и Батурино. Помимо высадки деревьев и их мульчирования скорлупой (на месте кураторы обучат этому) в программе — танцы, хороводы, песни, фотозона, а также обед и напитки.

Чтобы принять участие в мероприятии нужно заполнить форму, надеть плотную рабочую одежду, защищающую от укусов клещей (брюки заправить в носки). Желательно также взять с собой перчатки, лопату, кружку, тарелку и вилку.

Мероприятие начнется в 12.00. Добраться до места можно на специальном автобусе. Сбор в 10.30 — 11.00 на Южном кольце.

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