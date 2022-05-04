В Томске создали первый российский 3D-принтер для работы в космосе и ПО для него

Томские ученые создали конструкцию первого российского 3D-принтера для работы в космосе и программное обеспечение для него.

Устройство разрабатывали инженеры Томского политехнического университета и Томского государственного университета по заказу ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П.Королева».

Два летных образца принтера переданы заказчику. По информации «Роскосмоса», один из них будет отправлен на Международную космическую станцию (МКС) в июне 2022 года. С его помощью российские космонавты смогут делать детали, необходимые для работы с оборудованием станции. Второй образец останется на Земле.

Разработка принтера заняли чуть больше трех лет. Само устройство представляет из себя 3D-принтер аппарат размером с небольшой аналоговый телевизор. По заданной 3D-модели принтер послойно печатает нужный объект из полимерного материала — полимолочной кислоты, это один из самых распространенных полимеров. Детали, изготовленные таким образом, получаются очень прочными, но при этом легкими. Рабочая камера принтера, в которой непосредственно происходит процесс печати, полностью герметичная. Она оснащена системами терморегулирования, вентиляции, циркуляции и очистки воздуха. Это важно для удаления продуктов термического разложения пластика из атмосферы рабочей камеры и обеспечения безопасности экипажа станции. В обычных принтерах такие элементы не предусмотрены.

«За этой работой стоит труд большого коллектива исследователей и инженеров Томского политеха. Это была нетривиальная задача — создать надежное, легкое устройство, работающее в условиях, очень отличающихся от земных», — говорит и.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев.

Инженеры политеха занимались конструкцией принтера. Программную «начинку» для устройства разработали учены ТГУ.

«Разработанное учеными и инженерами ТГУ программное обеспечение для первого российского космического 3D-принтера позволит участникам космических экспедиций выйти на новый уровень выполнения задач в космосе — с использованием аддитивных технологий», — цитирует ректора ТГУ Эдуарда Галажинского пресс-служба вуза.

Отмечается также, что в качестве эксперимента на орбите будут напечатаны образцы материалов, которые после возвращения на Землю сравнят с напечатанными в обычных условиях. Так ученые хотят выяснить, как печать в космосе, в условиях невесомости, влияет на параметры и характеристики изделия. Помимо этого, принтер должен облегчить жизнь и самим космонавтам, например, на нем из термопластичных полимеров методом послойного наложения расплавленной полимерной нити можно печатать электроразъемы, крепежные изделия и различные инструменты.

Как сообщили в Роскосмосе, первым работать с 3D-принтером в условиях невесомости будет экипаж экспедиции МКС-67 — космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. На российский сегмент МКС на корабле «Прогресс МС-20» 3D-принтер планируется доставить в июне этого года. Со временем аппарат может войти в состав штатного оборудования станции.

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