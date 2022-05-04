Томичка перевела почти полмиллиона рублей мошенникам, представившимся сотрудниками банка

4 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания

Доверчивая жительница Томска в течение нескольких дней перевела мошенникам более 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 24-летней девушке позвонили через один из мессенджеров. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что кто-то оформляет кредит на имя томички. Девушка поверила и в течение нескольких дней оформляла кредиты в различных банках, а также кредитные карты.

Все полученные деньги она переводила на указанные ей счета, а также сообщала незнакомцам по телефону реквизиты карты и коды из SMS-сообщений. В результате чего томичка лишилась более 470 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ.

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