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Томичка перевела почти полмиллиона рублей мошенникам, представившимся сотрудниками банка

Криминал, Томские новости, криминал посадили арестовали телефонное мошенничество Томичка перевела почти полмиллиона рублей мошенникам, представившимся сотрудниками банка

Доверчивая жительница Томска в течение нескольких дней перевела мошенникам более 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 24-летней девушке позвонили через один из мессенджеров. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что кто-то оформляет кредит на имя томички. Девушка поверила и в течение нескольких дней оформляла кредиты в различных банках, а также кредитные карты.

Все полученные деньги она переводила на указанные ей счета, а также сообщала незнакомцам по телефону реквизиты карты и коды из SMS-сообщений. В результате чего томичка лишилась более 470 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ.

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