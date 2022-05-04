Томский тяжелоатлет стал лучшим на чемпионате России

Томский Обзор / Фото: 4 мая 2022 // Фото: depms.ru

Томский тяжелоатлет Дмитрий Стрига одержал победу XXVII чемпионате России по тяжелой атлетике, который проходил в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир собрал более 200 атлетов от 30 до 90 лет из более чем 50 регионов РФ. Томич одержал победу в весовой категории до 81 кг. Спортсмен выступил в возрастной категории 30-34 года и одолел 19 соперников: подняв в сумме двоеборья 281 кг, став абсолютным чемпионом. В прошлом году на этих же соревнованиях Дмитрий также занял первое место.

Дмитрий Стрига начал заниматься тяжелой атлетикой в 10 лет, а уже через 4 года он получил звание мастера спорта, стал призером первенства Европы и попал в сборную России.

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