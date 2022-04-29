Власти Томска подписали соглашение с оператором по аренде электросамокатов

Томский Обзор / Фото: 29 апреля 2022 // Фото: admin.tomsk.ru

Сегодня, 29 апреля, администрация Томска и компанией «ВУШ», предоставляющая услуги проката электросамокатов, подписали первое соглашение. Документ регламентирует территории, в которых организация будет предоставлять услуги кикшеринга, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, на территории Томска определены 4 зоны, в границах которых «ВУШ» будет предоставлять прокат самокатов. Это микрорайон «Радонежский» — ул. Береговая, без возможности использования СИМ по ул. Трудовая; зона от пер. 1905 года, ул. К. Маркса, Речной вокзал, пр. Ленина до Губернаторского квартала, пр. Ленина до пл. Новособорная и далее до Лагерного сада, пр. Фрунзе, ул. Красноармейская до ул. Нахимова, ул. Нахимова, ул. Лыткина, территория стадиона Буревестник, нижняя терраса Лагерного сада; территория мкр. Академгородок без возможности выезда в направлении ул. Балтийская; территория Михайловской рощи. В целом, здесь самокаты смогут развивать скорость до 20 км/ч. Ограничения коснуться лишь участков ограничения скорости — это Губернаторский квартал, пл. Новособорная, Белое озеро, Университетская роща, Буфф-сад. Здесь томичи на самокатах смогут развивать скорость не выше 10 км/ч. Кроме того, есть участки, где движение на самокатах будет полностью запрещено. Это верхняя терраса Лагерного сада, Городской сад и ряд небольших отрезков улиц Сибирская, Московский тракт и других.

Также участниками соглашения утвержден правовой механизм административного освобождения территорий от самовольно размещенных средств индивидуальной мобильности (в том числе электросамокатов) и пунктов проката.

В сообщении также уточняется, что администрация города подготовила проект изменений в действующие правила благоустройства, предусматривающий требования к размещению пунктов проката средств индивидуальной мобильности на муниципальных земельных участках и в общественных пространствах. Предполагается, что проект будет внесен на рассмотрение Гордумы во II квартале 2022 года.

Напомним, ранее и.о. мэра Михаил Ратнер распорядился проработать правила действия кикшеринга в Томске, которые будут обеспечивать безопасность не только самих пользователей самокатов, но и пешеходов. После Вячеслав Черноус провел серию межведомственных заседаний по развитию кикшеринга. На совместных заседаниях с представителями правоохранительных органов и подразделениями мэрии определены порядок и правила эксплуатации средств индивидуальной мобильности (самокатов, электросамокатов) на территории областного центра. Правовым комитетом мэрии с учетом опыта других муниципальных образований было подготовлено соглашение между операторами услуги и администрацией Томска.

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