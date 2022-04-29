18+
18+

Томичам расскажут о тайнах городских тюремных замков

Афиша Томска, Культура в Томске, Томские новости, экскурсия томск новости интересное савиных афиша куда сходить Томичам расскажут о тайнах городских тюремных замков

В четверг, 6 мая, гид Екатерина Кирсанова проведет экскурсию «Криминальный Томск». Средства от продажи билетов пойдут на восстановление дома на ул. Савиных, 10а, сообщают организаторы.

Екатерина расскажет об истории первых томских тюремных замков и их обитателей. Кроме того, участники встречи узнают, как выстраивалась система надзора и правопорядка, а также о самых ярких криминальных историях.

Экскурсия стартует в 18.40 от ул. Аркадия Иванова, 4 и завершится на пересечении улицы Гагарина и пер. Плеханова. Длительность прогулки — 2 часа, стоимость участия — 700 рублей. Обязательна предварительная запись по телефону: +7-953-925-4787.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Газпромнефть-Восток» завершил программу зимнего завоза материально-технических ресурсов

19 апреля 2022
Томские новости

За сутки в Томской области ликвидировали два лесных пожара

27 апреля 2022
Томские новости

В поезде Томск — Адлер появился исторический вагон-музей

6 апреля 2022
Томские новости

Более 100 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

14 апреля 2022
Томские новости

Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

27 апреля 2022
Томские новости

Олег Бутман поблагодарил ректора ТУСУРа за поддержку джаза в Томске

4 апреля 2022
Томские новости

Власти Томска решают вопрос о целесообразности восстановления сломанных вандалами фонарей в сквере на Усова

26 апреля 2022
Томские новости

Специалисты предупредили об опасности переедания появившейся на рынках Томска черемши

6 апреля 2022
Томские новости

Спикер Томской облдумы рассказала о ключевых для региона решениях, принятых на заседании Совета законодателей

29 апреля 2022