Томичам расскажут о тайнах городских тюремных замков

29 апреля 2022 / Томский Обзор

В четверг, 6 мая, гид Екатерина Кирсанова проведет экскурсию «Криминальный Томск». Средства от продажи билетов пойдут на восстановление дома на ул. Савиных, 10а, сообщают организаторы.

Екатерина расскажет об истории первых томских тюремных замков и их обитателей. Кроме того, участники встречи узнают, как выстраивалась система надзора и правопорядка, а также о самых ярких криминальных историях.

Экскурсия стартует в 18.40 от ул. Аркадия Иванова, 4 и завершится на пересечении улицы Гагарина и пер. Плеханова. Длительность прогулки — 2 часа, стоимость участия — 700 рублей. Обязательна предварительная запись по телефону: +7-953-925-4787.

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