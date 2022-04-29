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В Томске загорелся дом на Большой Подгорной

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Сегодня, 29 апреля, в Томске загорелись дом и надворные постройки по ул. Большая Подгорная, 214.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 12.52. Сейчас идет ликвидация пожара.

В свою очередь в пресс-службе мэрии отметили, что на место происшествия прибыл замглавы Ленинского района.

«Как только будут понятны последствия пожара, администрацию готова предоставить жильцам всю необходимую помощь, включая размещение в квартирах маневренного фонда», — говорится в сообщении.

Также на месте происшествия работают специалисты УК «Систем Плюс», дежурный по району, начальник отдела по учету и распределения жилой площади.

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