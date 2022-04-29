Схема движения общественного транспорта в Томске изменится 1 мая
В воскресенье, 1 мая, в Томске на время шествия трудовых коллективов изменится схема движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.
Изменения будут действовать с 10.00 до 11.30. Так на участке пр. Ленина от пл. Ленина до Московского тракта будет приостановлено движение троллейбусов маршрутов № 1, 2, 3, 6.
Кроме того, автобусы, следующие по муниципальным и межмуниципальным маршрутам будут передвигаться по измененной схеме:
|
Номер маршрута
|
Направление
|
Путь следования
|
4, 12, 23, 2/141, 119, 308
|
от пл. Ленина
к пр. Кирова
|
пл. Ленина — ул. Набережная р. Ушайки — пер. Батенькова — ул. Гагарина — пр. Фрунзе — ул. Белинского — пр. Кирова — далее по маршруту
|
4, 12, 23, 2/141, 119, 308
|
с пр. Кирова
к пл. Ленина
|
пр. Кирова — ул. Белинского — пр. Фрунзе — ул. Крылова — пл. Батенькова — пер. Пионерский — ул. Набережная р. Ушайки — пл. Ленина — далее по маршруту
|
8/9
|
направление 8:
|
по маршруту
|
8/9
|
направление 9: от пр. Фрунзе к пл. Ленина
|
пр. Фрунзе — ул. Крылова — пер. Батенькова — пер. Пионерский — ул. Набережная р. Ушайки — пл. Ленина — далее по маршруту
|
5, 16/131
|
от пл. Ленина
к пр. Фрунзе
|
площадь Ленина — набережная реки Ушайки — переулок Батенькова — улица Гагарина — проспект Фрунзе — далее по маршруту
|
5, 16/131
|
от пр. Фрунзе к пл. Ленина
|
Пр. Фрунзе — ул. Крылова — пер. Батенькова — пер. Пионерский — ул. Набережная р. Ушайки — пл. Ленина — далее по маршруту
|
19, 442, 443
|
от пл. Ленина
к ул. Учебной
|
пл. Ленина — ул. Набережная р. Ушайки — пер. Батенькова — ул. Гагарина — пр. Фрунзе — ул. Белинского — пр. Кирова — пр. Ленина — далее по маршруту
|
19, 442, 443
|
с ул. Учебной
к пл. Ленина
|
ул. Учебная — пр. Ленина — пр. Кирова — ул. Белинского — пр. Фрунзе — ул. Крылова — пл. Батенькова — пер. Пионерский — ул. Набережная р. Ушайки — пл. Ленина — далее по маршруту
|
26, 30/33, 112, 32/118, 60/130, 150
|
от пл. Ленина к ул. Нахимова
|
пл. Ленина — ул. Набережная р. Ушайки — пер. Батенькова — ул. Гагарина — пр. Фрунзе — ул. Белинского — пр. Кирова — пр. Ленина — далее по маршруту
|
26, 30/33, 112, 32/118, 60/130, 150
|
от ул. Нахимова к пл. Ленина
|
ул. Нахимова — пр. Ленина — пр. Кирова — ул. Белинского — пр. Фрунзе — ул. Крылова — пл. Батенькова — пер. Пионерский — ул. Набережная р. Ушайки — пл. Ленина — далее по маршруту
|
36, 37, 53
|
от ул. Нахимова к пр. Фрунзе
|
ул. Нахимова — пр. Ленина — пр. Кирова — ул. Белинского — пр. Фрунзе — далее по маршруту
|
36, 37, 53
|
от пр. Фрунзе к ул. Нахимова
|
пр. Фрунзе — ул. Белинского — пр. Кирова — пр. Ленина — далее по маршруту
|
29
|
от пл. Ленина к ул. Учебной
|
пл. Ленина — ул. Набережная р. Ушайки — пер. Батенькова — ул. Гагарина — пр. Фрунзе — ул. Белинского — ул. Учебная — далее по маршруту
|
29
|
от ул. Учебной к пл. Ленина
|
ул. Учебная — ул. Белинского — пр. Фрунзе — ул. Крылова — пл. Батенькова — пер. Пионерский — ул. Набережная р. Ушайки — пл. Ленина — далее по маршруту
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