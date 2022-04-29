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Схема движения общественного транспорта в Томске изменится 1 мая

Дороги, Томские новости, дороги общественный транспорт доступность схема проезда движение график движения Схема движения общественного транспорта в Томске изменится 1 мая

В воскресенье, 1 мая, в Томске на время шествия трудовых коллективов изменится схема движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения будут действовать с 10.00 до 11.30. Так на участке пр. Ленина от пл. Ленина до Московского тракта будет приостановлено движение троллейбусов маршрутов № 1, 2, 3, 6.

Кроме того, автобусы, следующие по муниципальным и межмуниципальным маршрутам будут передвигаться по измененной схеме:

Номер маршрута

Направление

Путь следования

4, 12, 23, 2/141, 119, 308

от пл. Ленина

к пр. Кирова

пл. Ленина — ул. Набережная р. Ушайки — пер. Батенькова — ул. Гагарина — пр. Фрунзе — ул. Белинского — пр. Кирова — далее по маршруту

4, 12, 23, 2/141, 119, 308

с пр. Кирова

к пл. Ленина

пр. Кирова — ул. Белинского — пр. Фрунзе — ул. Крылова — пл. Батенькова — пер. Пионерский — ул. Набережная р. Ушайки — пл. Ленина — далее по маршруту

8/9

направление 8:

по маршруту

8/9

направление 9: от пр. Фрунзе к пл. Ленина

пр. Фрунзе — ул. Крылова — пер. Батенькова — пер. Пионерский — ул. Набережная р. Ушайки — пл. Ленина — далее по маршруту

5, 16/131

от пл. Ленина

к пр. Фрунзе

площадь Ленина — набережная реки Ушайки — переулок Батенькова — улица Гагарина — проспект Фрунзе — далее по маршруту

5, 16/131

от пр. Фрунзе к пл. Ленина

Пр. Фрунзе — ул. Крылова — пер. Батенькова — пер. Пионерский — ул. Набережная р. Ушайки — пл. Ленина — далее по маршруту

19, 442, 443

от пл. Ленина

к ул. Учебной

пл. Ленина — ул. Набережная р. Ушайки — пер. Батенькова — ул. Гагарина — пр. Фрунзе — ул. Белинского — пр. Кирова — пр. Ленина — далее по маршруту

19, 442, 443

с ул. Учебной

к пл. Ленина

ул. Учебная — пр. Ленина — пр. Кирова — ул. Белинского — пр. Фрунзе — ул. Крылова — пл. Батенькова — пер. Пионерский — ул. Набережная р. Ушайки — пл. Ленина — далее по маршруту

26, 30/33, 112, 32/118, 60/130, 150

от пл. Ленина к ул. Нахимова

пл. Ленина — ул. Набережная р. Ушайки — пер. Батенькова — ул. Гагарина — пр. Фрунзе — ул. Белинского — пр. Кирова — пр. Ленина — далее по маршруту

26, 30/33, 112, 32/118, 60/130, 150

от ул. Нахимова к пл. Ленина

ул. Нахимова — пр. Ленина — пр. Кирова — ул. Белинского — пр. Фрунзе — ул. Крылова — пл. Батенькова — пер. Пионерский — ул. Набережная р. Ушайки — пл. Ленина — далее по маршруту

36, 37, 53

от ул. Нахимова к пр. Фрунзе

ул. Нахимова — пр. Ленина — пр. Кирова — ул. Белинского — пр. Фрунзе — далее по маршруту

36, 37, 53

от пр. Фрунзе к ул. Нахимова

пр. Фрунзе — ул. Белинского — пр. Кирова — пр. Ленина — далее по маршруту

29

от пл. Ленина к ул. Учебной

пл. Ленина — ул. Набережная р. Ушайки — пер. Батенькова — ул. Гагарина — пр. Фрунзе — ул. Белинского — ул. Учебная — далее по маршруту

29

от ул. Учебной к пл. Ленина

ул. Учебная — ул. Белинского — пр. Фрунзе — ул. Крылова — пл. Батенькова — пер. Пионерский — ул. Набережная р. Ушайки — пл. Ленина — далее по маршруту


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