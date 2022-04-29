Схема движения общественного транспорта в Томске изменится 1 мая

В воскресенье, 1 мая, в Томске на время шествия трудовых коллективов изменится схема движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения будут действовать с 10.00 до 11.30. Так на участке пр. Ленина от пл. Ленина до Московского тракта будет приостановлено движение троллейбусов маршрутов № 1, 2, 3, 6.

Кроме того, автобусы, следующие по муниципальным и межмуниципальным маршрутам будут передвигаться по измененной схеме:

Номер маршрута Направление Путь следования 4, 12, 23, 2/141, 119, 308 от пл. Ленина к пр. Кирова пл. Ленина — ул. Набережная р. Ушайки — пер. Батенькова — ул. Гагарина — пр. Фрунзе — ул. Белинского — пр. Кирова — далее по маршруту 4, 12, 23, 2/141, 119, 308 с пр. Кирова к пл. Ленина пр. Кирова — ул. Белинского — пр. Фрунзе — ул. Крылова — пл. Батенькова — пер. Пионерский — ул. Набережная р. Ушайки — пл. Ленина — далее по маршруту 8/9 направление 8: по маршруту 8/9 направление 9: от пр. Фрунзе к пл. Ленина пр. Фрунзе — ул. Крылова — пер. Батенькова — пер. Пионерский — ул. Набережная р. Ушайки — пл. Ленина — далее по маршруту 5, 16/131 от пл. Ленина к пр. Фрунзе площадь Ленина — набережная реки Ушайки — переулок Батенькова — улица Гагарина — проспект Фрунзе — далее по маршруту 5, 16/131 от пр. Фрунзе к пл. Ленина Пр. Фрунзе — ул. Крылова — пер. Батенькова — пер. Пионерский — ул. Набережная р. Ушайки — пл. Ленина — далее по маршруту 19, 442, 443 от пл. Ленина к ул. Учебной пл. Ленина — ул. Набережная р. Ушайки — пер. Батенькова — ул. Гагарина — пр. Фрунзе — ул. Белинского — пр. Кирова — пр. Ленина — далее по маршруту 19, 442, 443 с ул. Учебной к пл. Ленина ул. Учебная — пр. Ленина — пр. Кирова — ул. Белинского — пр. Фрунзе — ул. Крылова — пл. Батенькова — пер. Пионерский — ул. Набережная р. Ушайки — пл. Ленина — далее по маршруту 26, 30/33, 112, 32/118, 60/130, 150 от пл. Ленина к ул. Нахимова пл. Ленина — ул. Набережная р. Ушайки — пер. Батенькова — ул. Гагарина — пр. Фрунзе — ул. Белинского — пр. Кирова — пр. Ленина — далее по маршруту 26, 30/33, 112, 32/118, 60/130, 150 от ул. Нахимова к пл. Ленина ул. Нахимова — пр. Ленина — пр. Кирова — ул. Белинского — пр. Фрунзе — ул. Крылова — пл. Батенькова — пер. Пионерский — ул. Набережная р. Ушайки — пл. Ленина — далее по маршруту 36, 37, 53 от ул. Нахимова к пр. Фрунзе ул. Нахимова — пр. Ленина — пр. Кирова — ул. Белинского — пр. Фрунзе — далее по маршруту 36, 37, 53 от пр. Фрунзе к ул. Нахимова пр. Фрунзе — ул. Белинского — пр. Кирова — пр. Ленина — далее по маршруту 29 от пл. Ленина к ул. Учебной пл. Ленина — ул. Набережная р. Ушайки — пер. Батенькова — ул. Гагарина — пр. Фрунзе — ул. Белинского — ул. Учебная — далее по маршруту 29 от ул. Учебной к пл. Ленина ул. Учебная — ул. Белинского — пр. Фрунзе — ул. Крылова — пл. Батенькова — пер. Пионерский — ул. Набережная р. Ушайки — пл. Ленина — далее по маршруту



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