Еще трое скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 109 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 114 человек. 32 заболевших госпитализирован, трое скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 129 690 случаев заболевания коронавирусом. 127 214 заболевших выздоровели, 824 скончались.

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