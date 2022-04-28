Еще трое скончались от коронавируса в Томской области
28 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: engin akyurt on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 109 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 114 человек. 32 заболевших госпитализирован, трое скончались.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 129 690 случаев заболевания коронавирусом. 127 214 заболевших выздоровели, 824 скончались.
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