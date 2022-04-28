Кинофестиваль на даче и не только: майские новинки в видеосервисе Wink

28 апреля 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Майские длинные уикенды дарят возможность собраться всей семьей. Дети предвкушают близкие летние каникулы, родители репетируют отпуск, а бабушки и дедушки открывают дачный сезон. Видеосервис Wink делает свой киновклад в эти долгожданные первомайские выходные и предлагает подборку новинок для ценителей самых разных жанров.

Подготовиться к майским каникулам поможет продолжение немецкого мультика про семейку Уишбон «Мы — монстры 2» (6+). На этот раз герои спасают свадьбу Бабы Яги и Горбуна: прямо с праздника похищена не только невеста, но и жених. Вся семья снова превращается в монстров, и сборная команда из оборотня, мумии, вампирши и Франкенштейна дарят всем настоящее приключение, переходящее в праздник семейных ценностей. Мультфильм будет со-эксклюзивно доступен в подписке Wink с 29 апреля.

Тему находчивых героев продолжит российский мультфильм «Финник» (6+, с 28 апреля) от создателей «Смешариков». Действие происходит в доме с нехорошей репутацией, в котором хозяйничает вредный домовой Финник. И только находчивой девочке Кристине удается с ним подружиться — вместе они раскрывают главную городскую тайну.

«Ая и ведьма» (6+, с 1 мая) — это работа японского режиссера Горо Миядзаки, сына знаменитого Хаяо Миядзаки. 10-летняя Ая растет в приюте и, хотя ей тут неплохо, мечтает попасть в дружную семью. Ее мечта сбывается странным образом: мачехой Аи становится колдунья Белла Яга, а лучшим другом — говорящий кот Томас.

Есть в детской подборке Wink и игровое кино — вполне семейная история «Моя ужасная сестра», (6+, с 28 апреля). Когда мама и папа Лены и Сони решают пожениться, двум девочкам приходится стать сестрами. А это значит, что все придется делить поровну — комнату, друзей и внимание родителей. В борьбе за первенство «сестры» используют самые дерзкие и коварные способы расстроить запланированную свадьбу.

Криминальный комедийный сериал «И снова здравствуйте!» (16+, с 30 апреля) — рассказывает о неубиваемом (в буквальном смысле) бандите Бориса. Герой завязывает с разборками, открывает кондитерскую, но внезапно становится жертвой киллера. Правда, в морге Борис очнется и захочет найти обидчиков.

Любителям стильных детективов предназначен «Дьяволик» (18+, с 1 мая) — киновоплощение знаменитых итальянских комиксов про изобретательного преступника. Полиция готовит ловушку — наверняка новым объектом интереса знаменитого гангстера станет уникальный розовый бриллиант, но кто в итоге окажется победителем?

«Наемник» (18+) с Крисом Пайном — для фанатов боевиков. После ранений герой уволен из армии и не может найти себя в мирной жизни. При первой же возможности он оказывается в частной военной компании. Честное мужское кино о нравах наемников и особенностях их «работы». Фильм будет доступен со-эксклюзивно в подписке c 5 мая.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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