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Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 105 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 89 человек. 41 заболевший госпитализирован, один скончался.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 129 581 случай заболевания коронавирусом. 127 100 заболевших выздоровели, 821 скончался.

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