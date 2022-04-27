Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

27 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 105 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 89 человек. 41 заболевший госпитализирован, один скончался.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 129 581 случай заболевания коронавирусом. 127 100 заболевших выздоровели, 821 скончался.

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