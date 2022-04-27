Бесплатные звонки и телеграммы для сибирских ветеранов Великой Отечественной войны

27 апреля 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в Сибири предоставляет ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны по 100 минут для звонков на стационарные и мобильные номера с домашнего телефона или из переговорного пункта. Таким образом они смогут поздравить с Днем Победы друзей и родных в любых городах России, а также в странах СНГ и ближнего зарубежья. Акция действует с 25 апреля по 10 мая 2022 года.

Кроме того, в эти дни ветераны смогут отправить неограниченное число телеграмм внутри России и в страны ближнего зарубежья. Отправку проще всего заказать с домашнего телефона. Воспользоваться услугой можно также из пунктов приема телеграмм, в этом случае понадобится документ, удостоверяющий статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.

«Ростелеком» в Сибири дополнительно к звонкам и телеграммам дарит участникам войны скидку на оплату домашнего телефона.

«В связи с 77-й годовщиной со Дня Победы мы также предоставляем праздничную льготу на услугу местного телефонного соединения за май 2022 года сибирякам, приравненным к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Скидка для пользователей домашними телефонами составит 120 рублей и будет рассчитана вне зависимости от тарифного плана, а также при отсутствии технической возможности повременного учета продолжительности местных телефонных соединений», — отметил Александр Бойкиня, директор по работе с массовым сегментом региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Подробности акции можно узнать по бесплатному телефону 8-800-100-0-800 и на сайте компании.

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