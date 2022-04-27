Работников предприятия «Томское пиво» эвакуировали в Томске из-за сообщения о минировании

Эвакуация проводилась в среду на предприятии «Томское пиво» в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на директора по маркетингу компании Максима Курохтина.

«Со всего, я так понял, предприятия эвакуация проводилась. Я вам могу сказать только как эвакуированный сотрудник», — сказал Курохтин.

По его данным, эвакуация проводилась из-за поступившего сообщения о минировании.

В пресс-службе областного управления МВД агентству сообщили, что информация уточняется.

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