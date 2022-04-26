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Двух жителей Томской области подозревают в краже электричества на 2 млн рублей для майнинга криптовалют

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Полицейские задержали двух жителей Томской области по подозрению в краже электроэнергии, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«Злоумышленники организовали майнинговую ферму в селе Лучаново Томского района. В течение марта 2022 года их оборудование в обход приборов учета электроэнергии потребило более 250 тыс. кВтч. Сумма ущерба, причиненного ресурсоснабжающей организации, составила около 2 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), фигурантов отпустили под подписку о невыезде.

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