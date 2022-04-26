В воскресенье центр Томска перекроют на время проведения шествия и митинга

26 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак/ из архива издания

В воскресенье, 1 мая, в Томске пройдут традиционное шествие и митинг-концерт трудовых коллективов Томска.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в 11.00 колонны двинутся от Театра драмы до пл. Ново-Соборной. В это время планируется временное перекрытие движения по улицам:

пр. Ленина от пл. Ленина до ул. Московский тракт,

пер. Спортивному от ул. Гагарина до пр. Ленина,

пр. Фрунзе от ул. Гагарина до пр. Ленина,

пер. Нахановича от ул. Гагарина до пр. Ленина.

Ограничение движения будет действовать с 10.00 до 11.30.

Горожан просят выбирать другие маршруты для движения в указанный промежуток времени.

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