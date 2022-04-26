В воскресенье центр Томска перекроют на время проведения шествия и митинга
26 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак/ из архива издания
В воскресенье, 1 мая, в Томске пройдут традиционное шествие и митинг-концерт трудовых коллективов Томска.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, в 11.00 колонны двинутся от Театра драмы до пл. Ново-Соборной. В это время планируется временное перекрытие движения по улицам:
- пр. Ленина от пл. Ленина до ул. Московский тракт,
- пер. Спортивному от ул. Гагарина до пр. Ленина,
- пр. Фрунзе от ул. Гагарина до пр. Ленина,
- пер. Нахановича от ул. Гагарина до пр. Ленина.
Ограничение движения будет действовать с 10.00 до 11.30.
Горожан просят выбирать другие маршруты для движения в указанный промежуток времени.
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