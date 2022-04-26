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В воскресенье центр Томска перекроют на время проведения шествия и митинга

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В воскресенье, 1 мая, в Томске пройдут традиционное шествие и митинг-концерт трудовых коллективов Томска.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в 11.00 колонны двинутся от Театра драмы до пл. Ново-Соборной. В это время планируется временное перекрытие движения по улицам:

Ограничение движения будет действовать с 10.00 до 11.30.

Горожан просят выбирать другие маршруты для движения в указанный промежуток времени.

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