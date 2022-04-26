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Томичей приглашают посмотреть «Сказочные миры Билибина»

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В четверг, 28 апреля, в Томском областном художественном музее состоится открытие выставки «Сказочные миры И.Я. Билибина». В экспозицию вошли более 70 оригинальных иллюстраций начала ХХ века.

Как сообщают организаторы, посетителей ждут знакомые с детства былинные персонажи и сказочные герои: Василиса Прекрасная, Иван Царевич, Вольга Святославович и другие. В экспозиции также будут представлены эскизы театральных костюмов и современный арт-объект, созданный при помощи 3D–печати.

Выставка будет работать до 26 июня, стоимость билетов: 100 — 150 рублей. Купить их можно и по «Пушкинской карте».

Иван Билибин (1876–1942 гг.) — книжный иллюстратор, русский художник и театральный оформитель, участник объединения «Мир искусства». Стал знаменит благодаря самобытным иллюстрациям к русским сказкам.

В стиле Ивана Билибина соединилось множество художественных тенденций: от русской лубочной картинки до японской гравюры; от живописи Виктора Васнецова до графики Обри Бёрдслея и Уильяма Морриса. Работы художника сыграли значительную роль в формировании интереса к изучению русского наследия.

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