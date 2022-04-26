С начала года в Томской области выдали образовательных кредитов на 8,8 млн рублей

26 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания

За первый квартал 2022 года в Томской области выдано 33 «Образовательных кредита с господдержкой» на общую сумму 8,8 млн. рублей, сообщает пресс-служба Сбербанкка, выступающего оператором по реализации программы по выдаче таких кредитов.

Ставка образовательного кредита, оплатить который помогает государство, осталась на прежнем уровне — 3% годовых, так как совокупная процентная ставка по кредиту составляет 18,26%, но 15,26% — возмещаются за счёт государственных субсидий.

«Мы хотим, чтобы молодые люди имели возможность выбирать вуз по призванию, а не по принципу финансовой доступности. Наш образовательный кредит с господдержкой — со ставкой значительно ниже рыночной и возможностью не выплачивать основной долг во время обучения и 9 месяцев после него — эффективное решение образовательного вопроса. Увеличение льготного периода дает выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит из заработанных средств», — отметил управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чепеньков.

Получить образовательный кредит можно в любом офисе Сбера. Он выдаётся для учёбы в вузе в любом регионе России с действующей лицензией и аккредитацией РФ.

Топ-5 направлений для учебы — юриспруденция, экономика, менеджмент, лечебное дело, лингвистика. На данный момент Сбером выдано более 52 тысяч образовательных кредитов. В прошлом году в Томске было заключено 167 договоров на общую сумму 28,4 млн рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: