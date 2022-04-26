Томская область получит более 680 млн рублей на завершение реконструкции трассы Камаевка — Первомайское

26 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Правительство дополнительно выделило Томской области 684,6 млн рублей на завершение реконструкции трассы Камаевка — Первомайское — Асино в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, очередной этап реконструкции автомобильной дороги Камаевка ‑ Асино ‑ Первомайское стартовал в 2020 году. В прошлом году подрядчик выполнил устройство основания и нижнего слоя дорожной одежды. В этом году здесь укладывают верхний слой покрытия, проводят инженерное обустройство участка и посадку лесозащитных насаждений.

Уточняется, что готовность объекта достигла 70%.

Как сообщении также отмечается, что в 2020–2022 годах регион получил более 2,3 млрд рублей на реконструкцию трассы Камаевка — Асино — Первомайское.

«Таким образом, реконструкция одной из главных региональных дорог будет полностью проведена за счет средств федерального бюджета. В соответствии с задачей, поставленной губернатором, мы завершим работу уже в этом году — на год раньше срока, предусмотренного в контракте», — цитирует пресс-служба заместителя губернатора Томской области по промышленной политике Игоря Шатурного.

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