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Томские бодибилдеры привезли 5 медалей первенства и Кубка России

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Томские спортсмены стали обладателями серебряных и бронзовых медалей 34 первенства и Кубка России по бодибилдингу, которые проходили в Челябинске на минувших выходных, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире приняли участие более 800 спортсменов из 52 регионов РФ. Томичи смогли выиграть 5 медалей и закрепиться на 17 месте в командном зачете.

Так обладателем «бронзы» первенства в номинации «Фитнес-бикини юниорки свыше 166 см» стала Алина Иванцова.

Ещё одну бронзовую медаль взял Алексей Бачурин в категории «Пляжный бодибилдинг дебют свыше 179 см».

Серебряные медали Кубка России у Кристины Зари в номинации «Фитнес-бикини дебют свыше 169 см», Марии Ждановой в «Фитнес-бикини до 162 см» и Юрия Борисевича в «Мужском фитнесе».

По итогу прошедших соревнований все 5 спортсменов попали в сборную команду России на 2022–2023 год. Томских спортсменов подготовил тренер Вадим Кораблёв.

Фото: depms.ru

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