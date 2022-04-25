В Томской области отремонтируют историческую улицу и подъезды к популярным туристическим местам

25 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина, из архива издания

В этом году в Томской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтирована историческая улица, а также подъезды к двум популярным туристическим местам региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В частности, в этом году будет отремонтирован подъезд к селу Зоркальцево, ведущий к парку «Околица». Ранее по дорожному национальному проекту были отремонтированы участки трасс Томск — Каргала ‑ Колпашево и объездной дороги Томска, которые обеспечивают транспортную доступность к парку деревянного зодчества.

Кроме того, в этом году дорожники завершат ремонт автодороги Томск ‑ Мариинск, по которой пролегает маршрут в село Семилужки, где расположен Семилуженский казачий острог.

В Томске будет отремонтирована историческая улица Карла Маркса, где сохранились колоритные каменные и деревянные здания ХIХ-ХХ веков, многие из которых являются памятниками архитектуры культурного наследия федерального и регионального значения.

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