Томичи могут помочь пострадавшему от огня «дому за рубль»

25 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин, из архива издания

Арендатор «дома за рубль» на Савиных, 10а, пострадавший в субботнем пожаре, собирает средства на восстановление здания. Об этом сообщает команда проекта.

«Мы продолжаем получать от вас слова поддержки и предложения о помощи. Это невероятно нас заряжает и мотивирует не опускать руки. Мы бесконечно благодарны вам за это», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что примерный ущерб, нанесенный дому пожаром, оценивается в 4-5 млн рублей. Сгорела крыша, лестница, серьезно пострадали полы и стены, частично перекрытия и инженерные коммуникации. Кроме того, во время тушения дом почти полностью был залит водой.

Так сейчас выглядит внутри дом на Савиных, 10а. Фото: Алексей Будников

Все желающие поддержать проект материально могут перевести деньги по следующим реквизитам: Сбербанк: 2202 2023 0778 5653 Алексей Викторович Б. или по ссылке. Команда проекта будет публиковать отчеты о потраченных средствах с выписками из банка и снимками приобретённых материалов или услуг.

«Мы, конечно, не ожидаем сбора всей необходимой суммы, любая её часть сейчас нам очень поможет», — говорится в сообщении.

Также команда готова принять помощь добровольцев и при непосредственных работах на объекте. В частности, томичи смогут помочь при разборе завалов. Работы, ориентировочно, будут организованы на майских праздниках, когда в здании будет безопасно находиться.

Напомним, пожар в историческом доме на Савиных, 10а произошел в ночь на субботу, 23 апреля. Здание является памятником регионального значения, в котором проживал исследователь Арктики Николай Урванцев. Возгорание было ликвидировано в 4.28. Здание серьезно пострадало от пожара — обгорели стены внутри и снаружи, прогорело потолочное перекрытие. Общая площадь пожара составила 156 кв. метров.

В доме ведутся работы по закрытию территории, в ближайших планах — восстановление крыши и очистка здания от гари. Администрация Томска также предложила арендатору помощь. Мэрия предоставит технику и волонтеров для разбора завалов, районная администрация приведет в порядок прилегающую территорию.

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