Томская область компенсирует ставки по кредиту системообразующим предприятиям

21 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания

В Томской области утвердили новую меру государственной поддержки промышленных производств — компенсацию процентной ставки по кредиту на пополнение оборотных средств.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, кредит на финансирование текущей финансовой деятельности должен быть в оформлен в этом году в российском банке, а размер компенсации не должен превышать 10% от ставки и быть не более 5 млн рублей для одного предприятия.

Кроме того, получатель господдержки должен входить в региональный перечень системообразующих организаций, обязан сохранить среднесписочную численность работников на уровне не менее 90% и среднемесячную заработную плату не ниже размера минимальной заработной платы в Томской области.

Получить новую меру господдержки можно через региональный Фонд развития промышленности.

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