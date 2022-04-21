В Томске завершает работу респираторный госпиталь во Дворце спорта

21 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Сегодня, 21 апреля, в Томске завершает работу временный респираторный госпиталь во Дворце спорта. Решение о его консервации принял губернатор Сергей Жвачкин в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения, все пациенты медучреждения выписаны с выздоровлением. Несмотря на прекращение работы, оборудование и инвентарь госпиталя остаются на месте.

«Пока идет эпидемия, нам нужен полностью оборудованный госпиталь, который можно развернуть в течение нескольких суток, не останавливая работу медучреждений, оказывающих плановую помощь», – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Дворец спорта был перепрофилирован во временный респираторный госпиталь в мае 2021-го, прием пациентов начался 28 июня. В госпитале площадью 2,3 тысячи квадратных метров развернуто 249 коек, в том числе отделение интенсивной терапии на 16 коек. В работе было задействовано более 200 медицинских сотрудников. Медики пролечили здесь 3 173 пациентов с легким и средне-тяжелым течением COVID-19.

Напомним, ранее в Томской области сняли почти все коронавирусные ограничения. Всего за период пандемии в Томской области зарегистрировано 128 936 случаев заболевания коронавирусом. 126 301 заболевший выздоровел, 812 скончались.

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