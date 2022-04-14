В Томской области сняли почти все коронавирусные ограничения

С сегодняшнего дня в Томской области снимаются практически все введенные ранее ограничения, связанные с распространением коронавируса. Соответствующее решение принял губернатор Сергей Жвачкин с учетом уровня коллективного иммунитета и текущей заболеваемости.

«Нет, эпидемия еще не окончилась. Продолжают болеть люди, но во многом благодаря коллективному иммунитету пятая волна в Томской области завершилась. Специалисты говорят, что у нас есть несколько месяцев для передышки», — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Он отметил, что масочный режим в регионе не отменяется, однако жесткого преследования за отсутствие масок для покупателей и пассажиров в Томской области не будет. Также маски должны носить медики и пациенты медучреждений, работники сферы обслуживания, досуга и общепита.

«Это не значит, что наступило время беспечности. Никто не знает, как поведет себя эпидемия дальше. Передышку, которую нам дала эпидемия, нужно максимально использовать для ревакцинации. Прививки нужно ставить именно сейчас, чтобы следующую возможную волну эпидемии мы встретили во всеоружии», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: