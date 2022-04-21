18+
18+

В Томске закрыли заправку на ул. Сибирской

Судебные дела, Томские новости, закрыли арестовали отключили Сибирская заправка приставы приостановили деятельность запретили В Томске закрыли заправку на ул. Сибирской

Судебные приставы опечатали автогазозаправочную станцию на ул. Сибирской, 9 в Томске, так как та была построена без соответствующего разрешения, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

С иском в отношении владельца опасного производственного объекта обратилась администрация города, требуя признать постройку заправку самовольной постройкой. По мнению истца, у ответчика отсутствует разрешительная документация на строительство, заключение уполномоченных органов о соответствии объекта требованиям безопасности.

«Эксплуатация объекта представляет опасность для окружающих, поскольку фактические расстояния до соседних объектов значительно меньше нормативных. При этом учитывалось расположение на соседних земельных участках общественных зданий и жилого дома», — говорится в сообщении.

В итоге суд постановил приостановить эксплуатацию объекта из-за угрозы жизни и здоровью. Судебные приставы выехали на АГЗС, опечатали резервуары, кассовое оборудование, колонки и помещение магазина.

В свою очередь, представитель ответчика пояснил приставам, что намерен оспорить судебное решение, поскольку заправка была возведена задолго до того, как началось строительство административного и жилого зданий, откуда и стали поступать в мэрию жалобы на неприятное соседство.

До тех пор, пока судебное решение будет оставаться в силе, его исполнение остается на контроле у судебных приставов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В конце апреля жители 3 улиц Ленинского района Томска останутся без воды

13 апреля 2022
Томские новости

Томичи смогут увидеть фей и хобгоблинов

13 апреля 2022
Томские новости

Томичей приглашают принять участие в чемпионате по чтению вслух

19 апреля 2022
Томские новости

В апреле в Томске начнется ремонт путепровода в районе Кузовлевского тракта

1 апреля 2022
Томские новости

СберБанк снизил ставки по ипотеке на 2,1%

11 апреля 2022
Томские новости

Сегодня жителей Октябрьского района Томска ждет отключение воды

20 апреля 2022
Томские новости

В Томске перекроют движение по ул. Вершинина

31 марта 2022
Томские новости

Томские НКО могут получить до 300 тыс. рублей на проекты по сохранению объектов культурного наследия

29 марта 2022
Томские новости

Проект «По следам Петра Макушина» стартовал с экскурсии по Томску

14 апреля 2022