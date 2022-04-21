В Томске закрыли заправку на ул. Сибирской

21 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Судебные приставы опечатали автогазозаправочную станцию на ул. Сибирской, 9 в Томске, так как та была построена без соответствующего разрешения, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

С иском в отношении владельца опасного производственного объекта обратилась администрация города, требуя признать постройку заправку самовольной постройкой. По мнению истца, у ответчика отсутствует разрешительная документация на строительство, заключение уполномоченных органов о соответствии объекта требованиям безопасности.

«Эксплуатация объекта представляет опасность для окружающих, поскольку фактические расстояния до соседних объектов значительно меньше нормативных. При этом учитывалось расположение на соседних земельных участках общественных зданий и жилого дома», — говорится в сообщении.

В итоге суд постановил приостановить эксплуатацию объекта из-за угрозы жизни и здоровью. Судебные приставы выехали на АГЗС, опечатали резервуары, кассовое оборудование, колонки и помещение магазина.

В свою очередь, представитель ответчика пояснил приставам, что намерен оспорить судебное решение, поскольку заправка была возведена задолго до того, как началось строительство административного и жилого зданий, откуда и стали поступать в мэрию жалобы на неприятное соседство.

До тех пор, пока судебное решение будет оставаться в силе, его исполнение остается на контроле у судебных приставов.

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