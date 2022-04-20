На выходных в Томске ограничат движение по ул. Ивановского

В пятницу вечером, 22 апреля, в Томске будет перекрыт для движения участок ул. Ивановского в районе здания №1а.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничение связано с заменой строительной части трубопровода на участке тепломагистрали №8б в рамках запланированной летней кампании. Предполагается, что перекрытие продлится с 20.00 пятницы, 22 апреля, до 24.00 воскресенья, 25 апреля.

В это время маршрутные автобусы и другой транспорт будут двигаться по утвержденной схеме.

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