Томичка перевела мошенникам около 180 тыс. рублей, поверив, что они сотрудники Центробанка

Томский Обзор / Фото: 20 апреля 2022 // Фото: freepik.com

В Томске женщина оформила кредит и перевела деньги мошенникам, поверив, что они работают «сотрудниками безопасности Центробанка», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 41-летней женщине позвонил неизвестный — якобы сотрудник безопасности Центробанка. Он сообщил томичке, что мошенники пытались оформить кредит. Чтобы его отменить, необходимо выполнить ряд операций в мобильном приложении одного из банков.

Томичка поверила незнакомцу, и, выполнив все его инструкции, оформила на свое имя кредит и перевела около 180 тыс. рублей на указанные банковскеии счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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