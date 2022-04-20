«Уличную библиотеку» ТПУ пополнят более 100 кг книг

В пятницу, 22 апреля, в Томске пройдет акция «Время читать», в рамках которой шкаф для буккроссинга Томского политеха пополнят книги из архивов ученых и инженеров Томска.

Как уточняют в пресс-службе вуза, акция, приуроченная ко Всемирному дню книги и авторского права, пройдет на площадке около Международного культурного центра ТПУ по ул. Усова, 13в.

В рамках акции книгообменник пополнится художественной литературой, учебниками, научными монографиями, научно-популярными изданиями и журналами. Все книги — из личных собраний ученых и сотрудников «Томской электронной компании» (которая подарила вузу шкаф для буккроссинга) и Томского научного центра СО РАН. Общий вес изданий — более 100 килограммов.

Начало акции в 12.10.

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