Осужденного мэра Томска Кляйна перевели из СИЗО в больницу до рассмотрения жалобы на приговор

20 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Сергей Мальцев/из архива издания

Советский районный суд Томска изменил меру пресечения мэру города Ивану Кляйну, которого в конце 2021 года приговорили к двум годам заключения по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на объединенную пресс-службу судейского сообщества Томской области.

«На основании заключения медицинской комиссии Кляйну мера пресечения до апелляционного рассмотрения дела изменена на домашний арест. Местом содержания под домашним арестом определено медицинское учреждение Томска», — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, мэра Томска обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля 2021 года Кляйну сделали операцию, в марте перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении. В апреле градоначальник перенес вторую операцию.

26 мая адвокат Лариса Шейфер сообщила, что он завершил лечение в стационаре, а на следующий день суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении места содержания под домашним арестом с медучреждения на квартиру.

Рассмотрение дела мэра по существу началось в Советском районном суде Томска 8 апреля 2021 года. В конце декабря прокуратура попросила суд приговорить его к пяти годам заключения, сторона защиты — полностью оправдать.

В конце декабря 2021 года Советский районный суд Томска приговорил Кляйна к 2 годам колонии общего режима, переквалифицировав два эпизода в деле мэра со ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) на ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В январе 2022 года адвокаты и прокуратура обжаловали приговор.

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