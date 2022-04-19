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Томских художников приглашают нарисовать афишу к «Ночи музеев»

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Проект в сфере коммуникационного дизайна «Меж» приглашает графических дизайнеров, художников и иллюстраторов поучаствовать в эксперименте — создать афишу к «Ночи музеев» и предложить альтернативный дизайн транспортной карты Самары.

Как сообщают организаторы, в проекте принимают участие Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, Самарский литературно-мемориальный музей им. М.Горького, Самарский областной художественный музей, Самарский филиал Третьяковской галереи и Музей модерна. Именно для них участникам и нужно будет создать афиши к акции «Ночь музеев». Художникам предлагается выбрать одно из учреждений.

Принять участие в лаборатории могут все желающие из любой точки страны независимо от возраста. Для этого необходимо выбрать направление опен-колла и создать иллюстрацию, опираясь на технические требования к печати. После этого участникам требуется заполнить заявку на сайте лаборатории до 3 мая и отправить работу. Из присланных иллюстраций каждый музей выберет одну афишу, которую разместит в городскую «Ночь музеев» с указанием авторства.

Кроме того, участники могут создать свой вариант транспортной карты Самары. По итогам опен-колла будет изготовлен лимитированный тираж стикер-наборов. Прием заявок осуществляется до 3 мая и 10 мая.

МЕЖ — это проект в сфере коммуникационного дизайна. В своей работе команда планирует выстраивать взаимодействие между графическими дизайнерами, художниками и иллюстраторами с культурными институциями и городской визуальной эстетикой. Реализацией проекта занимается самарский ивент-лейбл «Местные», участвующих в проектах разных областях: от ремесленных маркетов и выпуска музыкальных шоукейсов до кураторских практик и социальных проектов. В феврале команда лейбла открыла

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