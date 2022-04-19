Томичей просят поделиться фотографиями 1920-1950 годов

19 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Томский музей «Следственная тюрьма НКВД» просит о помощи в формировании обновленной экспозиции в одном из залов учреждения. Для этого необходимы фотографии региона периода 1920 — начала 1950 годов.

Как уточняет руководитель учреждения Василий Ханевич, снимки будут транслироваться в одном из экспозиционных залов, где гостям музея хотят показать представителей разных социальных групп из числа жителей Томск-Нарымского региона — рабочих, крестьян, ссыльных, советских чиновников, бывших нэпманов и других.

«Нужны не парадные портреты в фотосалонах, не показные, агитационные, а, очень желательно, именно живые, сделанные для личного архива или для научных, исторических, бытописательских целей. В общем, максимально приближенные к реальной повседневности, — отмечает Василий Ханевич. — И еще, предпочтительнее фотографии, на которых люди не просто позируют, а что-то происходит, либо только что происходило. При этом даже на групповых фото фигуры должны быть достаточно крупные, чтобы можно было различить лица».

В музее также примут и видовые снимки, но с «живым» и «бытовым» сюжетом: это могут быть свадьбы, выборы, похороны, торговля, посиделки, гуляния, лавки потребительской кооперации, очереди в магазинах и другое.

Кроме того, учреждение примет фотографии на темы борьбы с религией, демонстрирующие антирелигиозные плакаты, закрытие церквей, взрывы, разрушение и изъятие имущества.

Снимки можно присылать на электронный адрес музея tomsknkvdmuseum@gmail.com, желательно в хорошем разрешении (300-600 dpi) и с кратким описанием — кто и когда изображен.

Напомним, ремонт музея «Следственная тюрьма НКВД» начался в конце января 2022 года. Планировалось, что он будет завершен к концу мая.

Концепция обновленного музея была представлена весной прошлого года. Её создал автор сценария постоянной экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве Тимур Булгаков. Важной частью обновленного музея станет тюремный коридор — связующее звено между камерами. Подробнее о концепции можно почитать в нашем материале.

Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» расположен в центре Томска в подвальном помещении здания, в котором с 1923 по 1944 годы находилась внутренняя тюрьма Томского городского отдела ОГПУ-НКВД.

Постоянная экспозиция музея включает реконструированный тюремный коридор и камеру для подследственных заключенных, интерьер кабинета следователя. В четырех залах музея (бывших камерах) расположены разделы постоянной экспозиции. Среди экспонатов — копии и подлинные документы следственных дел, фотоальбомы, вышивки, картины, рисунки, игральные карты, поделки из дерева и камня, изготовленные в лагерях и ссылках.

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