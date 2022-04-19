Власти Томска рассматривают меры поддержки инвесторов программы «Дом за рубль»

Администрация Томска прорабатывает меры поддержки инвесторов программы «Дом за рубль». Об этом сегодня на внеочередном собрании Думы Томска заявил и.о. мэра Михаил Ратнер, передает пресс-служба горадминистрации.

Среди мер поддержки — возможность продления срока восстановления и срока действия «первой» льготы на год в отношении объектов культурного наследия. Другая мера — возможность продления восстановительных работ в случае непредвиденных обстоятельств.

Кроме того, в мэрии намерены сузить круг возможностей для расторжения договора аренды в одностороннем порядке — сейчас это можно сделать в одностороннем порядке в случае задержки оплаты аренды.

Также городская администрация обратилась к депутату Государственной Думы РФ Владимиру Самокишу с предложением инициировать на федеральном уровне создание государственных программ по поддержке исторических поселений федерального значения.

«Это позволит привлекать федеральные средства на регенерацию исторической среды не только малых городов, но и таких, как наш», — рассказал Михаил Ратнер, добавив, что администрация рассматривает и другие меры поддержки инвесторов.

Муниципальная программа «Дом за рубль» инициирована администрацией Томска и действует с 2016 года. В ее рамках инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить здание в аренду на 49 лет по льготной цене. Льготы устанавливаются поэтапно. После выполнения ремонтных работ, льготы по земле распространяются на весь оставшийся срок аренды, а за аренду здания инвестор платит 1 рубль в год.

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