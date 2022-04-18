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В Томске начался ремонт ул. Гагарина

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В минувшую пятницу, 15 апреля, в Томске подрядчик приступил к ремонту ул. Гагарина в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба мэрии.

На ремонтируемом участке установлены информационные щиты и предупреждающие знаки. Рабочие демонтируют бортовые камни по обеим сторонам проезжей части. Затем будет произведено фрезерование дорожного полотна.

Предполагается, что в рамках ремонта будут проведены работы по замене асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезжей части с использованием горячих асфальтобетонных смесей, в том числе с применением полимерно-битумного вяжущего. Также на улице будет проведен ремонт тротуаров, замена бортовых камней, установка «плавающих» люков инженерных коммуникаций и обновление дорожной разметки.

Всего в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Томске отремонтируют 13 участков дорог первой и второй категории на общую сумму 600 млн рублей.

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