Жители Томской области выбирают объекты благоустройства на 2023 год

В Томской области проходит онлайн-голосование по выбору территорий и дизайн-проектов, которые будут реализованы в 2023 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Томичам предлагают выбрать 50 территорий. Из которых 19 — локации будущего благоустройства, 31 — дизайн-проекты ранее выбранных пространств.

Участвовать в голосовании могут жители Томской области старше 14 лет. Сделать свой выбор можно на платформе 70.gorodsreda.ru, сайте госуслуг, по номеру телефона и с помощью волонтеров, которые будут работать в каждом муниципалитете.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» является частью национального проекта «Жилье и городская среда». О том, как программы реализовывались в Томской области можно в наших материалах.

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