Железногорский ГХК и Томский политех будут облучать радий для импортозамещения онкопрепарата

15 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТПУ/ из архива издания

ФГУП «Горно-химический комбинат» (ГХК, Красноярский край, входит в «Росатом») будет поставлять радий на исследовательский реактор Томского политехнического университета (ТПУ) для последующего облучения и выделения изотопа, перспективного для терапии рака предстательной железы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Стратегические запасы радия — государственный фонд — размещены на ГХК в Железногорске. Изотопы радия испускают альфа-излучение, обладающее небольшой проникающей способностью: они могут точечно воздействовать на раковые клетки, не задевая здоровые ткани. Облучение радия-226 позволяет выделять ряд изотопов, в том числе радий-223 — основу препарата для лечения рака предстательной железы. Единственный препарат с этим изотопом — импортный.

«Между ТПУ и ГХК достигнута договоренность о том, что на площадке нашего реактора будут облучаться мишени радия-226. Работы с радием высоко радиационно-опасные, поэтому сначала мы прошли большой этап теоретических исследований и разработки дистанционных устройств и тяжелого защитного оборудования. Мы надеемся получить первый радий из Железногорска до конца года», — приведены в сообщении слова начальника производственного отдела радиофармпрепаратов ТПУ Евгения Нестерова.

На реакторе ТПУ специалисты будут работать с мишенями радия — солью радия-226 в виде порошка, помещенного в алюминиевый пенал. С помощью дистанционных устройств мишень поместят в экспериментальный канал реактора, где в течение нескольких месяцев она будет облучаться нейтронами. Облученная мишень в специальных транспортных контейнерах будет передана обратно на комбинат.

В свою очередь пресс-служба ГХК сообщает со ссылкой на начальника производственного отдела технического управления комбината Андрея Муратова, что предприятие планирует в течение года получить изменения в соответствующую лицензию.

«Работы по подготовке самой мишени будут вестись в закрытых камерах в подгорной части предприятия. Их в ближайшем будущем планируется оборудовать всем необходимым. Основная часть проектной, рабочей и конструкторской документации на перевооружение камер уже разработана силами управления главного механика и проектного управления. Также проработана транспортно-технологическая схема», — отметил Муратов.

Томский политехнический университет основан в 1896 году, является первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов 2021 года, подготовленном Международной информационной группой «Интерфакс», ТПУ занимает восьмое место.

ФГУП «Горно-химический комбинат» — ведущее российское предприятие по созданию полного технологического комплекса в области обращения с ОЯТ. Основные виды деятельности ГХК — перевозка и хранение ОЯТ, производство МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах, создание опытно-демонстрационного центра по радиохимической переработке ОЯТ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: