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«Ростелеком» в Томской области готов к весеннему паводку

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«Ростелеком» в Томской области провел комплекс мероприятий по подготовке объектов телекоммуникационной инфраструктуры к работе в период весеннего паводка.

С 11 апреля на территории региона ледоход идет на реках Обь и Томь, возможен незначительный подъем уровня воды, не превышающий опасных отметок. По данным департамента защиты населения и территорий Томской области, осложнений паводковой обстановки и возникновения чрезвычайных ситуаций на водоемах в этом году не прогнозируется. Однако традиционно наиболее опасными участками считаются места, где есть вероятность угрозы подтопления и перелива дорог в Бакчарском, Кривошеинском, Молчановском, Тегульдетском и Чаинском районах. На этих опасных территориях специалисты «Ростелекома» усиливают контроль за функционированием объектов и сетей связи.

«Наша задача — обеспечить бесперебойную работу всей цифровой инфраструктуры “Ростелекома” в регионе, чтобы при любых внештатных ситуациях связь оставалась доступной населению и специальным службам. В филиале традиционно организовано взаимодействие с подразделениями ГУ МЧС России по Томской области и дежурно-диспетчерскими службами населенных пунктов, а также выработан механизм для своевременного реагирования по устранению аварийных ситуаций на объектах компании», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

На случай возникновения чрезвычайных ситуаций филиал подготовил транспорт повышенной проходимости, резервные источники питания, спасательное оборудование, а также необходимые резервы материальных средств для выполнения ремонтных работ. Для скорейшего устранения возможных повреждений линий связи по Томску и области в готовности находятся 18 аварийно-восстановительных бригад компании численностью 94 человека.

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