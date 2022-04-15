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Томские фонтаны запустят 1 мая

Город, ЖКХ, Томские новости, фонтаны жкх форсунки Томские фонтаны запустят 1 мая

В Томске началась расконсервация и подготовка к запуску семи городских фонтанов. Предполагается, что они заработают 1 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

После проведения демонтажных работ укрывных конструкций чаш специалисты МКУ «Инженерная защита сооружений» смонтируют насосное оборудование и форсунки, а также проверят работу автоматики, фильтров и датчиков.

Фонтаны будут работать до 30 сентября ежедневно с 8.00 до 23.00, кроме дней, отведенных для технического обслуживания. Создавать томичам хорошее настроение будет музыкальное и световое сопровождение на фонтанах на пл. Ново-Соборная и в Сквере студенческих отрядов. Планируется, что музыкальные композиции будут звучать три раза в день по 40 минут.

Томичей просят бережно относиться к оборудованию фонтанов, не мусорить и не купаться в них.

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