Более 100 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
14 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Fusion Medical Animation on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 103 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 197 человек.35 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 128 298 случаев заболевания коронавирусом. 125 192 заболевших выздоровели, 805 скончались.
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