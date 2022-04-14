Более 100 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 103 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 197 человек.35 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 128 298 случаев заболевания коронавирусом. 125 192 заболевших выздоровели, 805 скончались.

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