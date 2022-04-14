Проект «По следам Петра Макушина» стартовал с экскурсии по Томску

14 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В Томске состоялось первое мероприятие проекта «По следам Макушина», посвященного известному томскому общественному деятелю Петру Макушину. Его участники — студенты 1-3 курсов кафедры дизайна Института искусства и культуры Томского государственного университета — прошли с экскурсией по макушинским местам.

Маршрут «По следам Макушина» разрабатывает Музей славянской мифологии при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Предполагается, что он пройдет по местам, где сохранились или ранее располагались здания учреждений, в открытии которых приняли участие Петр Макушин и его брат Алексей. По пути следования организаторы планируют разместить объекты уличного искусства — «арт-заплатки» — что-то вроде тротуарной плитки неправильной формы, замещающей лакуны в покрытии пешеходных дорожек. Подобные арт-объекты, придуманные художником Иваном Кравченко, можно встретить в Иркутске и Москве. Дизайн томских «заплаток» разработают томские студенты.

«Проект не просто так начинается с экскурсии — крайне важно полное погружение в тему. Мало просто прочесть что-то про Макушина — важно соприкоснуться, руками пощупать, ногами потопать, через себя пропустить историю города и осознать ее присутствие в настоящем. — говорит директор Первого музея славянской мифологии и руководитель проекта Ольга Павлова. — Существует ошибочное мнение, что все решено за нас, но на деле даже в самое смутное время остается место для подвига. Петр Макушин, человек из обычной семьи, готовый жертвовать собой и своим временем для города, доказал это. Его роль в становлении Томска таким, как мы его видим сейчас, неоценима».

Экскурсию для студентов провела томский гид Елена Ерофеева.

«Исключительная значимость Макушина для Томска заключается в том, что именно он поднял первым в нашей городской истории мысль о ценности знания. „Ни одного неграмотного“ — идея П.И. Макушина, опередившая открытие первого в Сибири университета, которым мы так гордимся. Именно Макушин — человек, который спрогнозировал и первым озвучил тот ресурс, которым живет город сегодня: знание — это ценность», — рассказала Елена Ерофеева.

Следующим событием в рамках проекта станет лекция культуролога, автора и руководителя фестиваля «мУкА. Склады искусства», арт-директора галереи «В Главном» ТГУ Анастасии Куклиной. Она расскажет о керамическом стрит-арте в мировой практике, как инструменте привлечения внимания общественности к проблеме сохранения историко-культурного наследия.

Мероприятие пройдет в пятницу, 15 апреля, в Первом музее славянской мифологии по адресу ул. Загорная, 12. Начало в 15.00. Вход свободный.

Фото: предоставлено организаторами

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