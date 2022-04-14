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Томичей приглашают на экскурсию в «башню Лунева»

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В воскресенье, 17 апреля, в Томске пройдет экскурсия в «башню Лунева» и по Лагерному саду с известным томским гидом Екатериной Кирсановой.

Как сообщают организаторы, от Александра Лунева, владельца старинной водопроводной башни, гости узнают историю её покупки и реставрации, о произошедшем там пожаре и поддержке томичей. Участникам экскурсии также покажут интерьеры этого дома. После башни группа отправится на прогулку по террасам Лагерного сада.

«Это место полно очень разных историй — первые оркестры и военные сборы, фейерверки и мистерии, спортивные соревнования и подземные коммуникации», — говорится в сообщении.

Сбор группы пройдет у водонапорной башни в 11.00 по адресу: ул. 19 Гвардейской Дивизии, 36а. Для участия в экскурсии необходимо записаться по телефону +79539254787.

Стоимость экскурсии - 1000 рублей.

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