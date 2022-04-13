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Томичи смогут скачать приложения Сбера на сайте банка

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Сбер выпустил рекомендации клиентам по работе мобильных приложений банка на платформе Android после того, как они стали недоступны в магазине Google Play. Речь идет о сервисах СберБанк Онлайн, СберБизнес, Сбербанк Инвестор, СберИнвестор X, СберИнкассация.

Как уточняют в пресс-службе Сбербанка, все ранее установленные приложения работают и каких-либо ограничений по их использованию нет. Также их не рекомендуется удалять. В свою очередь новые пользователи, или те, кто все же удалил приложение, могут скачать их по ссылкам:

Представители банка обращают внимание, что скачивать приложения Сбера нужно только с официального сайта банка. Кроме того, для проведения необходимых банковских операций можно использовать веб-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для использования на мобильных устройствах, а также веб-версию СберБизнес.

В сообщении также отмечается, что системы и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме, а средства клиентов находятся в безопасности.

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