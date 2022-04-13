В Томской области у Васюганского заповедника установили межевые знаки

Томский Обзор / Фото: 13 апреля 2022 // Фото: vasyganskiy.ru

Границу заповедника «Васюганский» в Томской области теперь можно увидеть на земле — вдоль нее установили межевые знаки.

Как сообщают представители заповедника, в течение полутора месяцев команда из трех сотрудников ООО «АИ «Чистый дом», вместе со службой охраны «Васюганского», прошла вдоль границ заповедной территории 680 километров, устанавливая межевые знаки — красные таблички с номерами.

«Каждый межевой знак фиксирует на местности расположение контрольных точек на углах границ земельного участка заповедника „Васюганский“ в соответствии с координатами и данным кадастра. Каждую контрольную точку на местности геодезисты проверяли с помощью электронного оборудования и только после этого устанавливали столбы с соответствующими знаками», — говорится в сообщении.

Всего на территории заповедника установили 33 межевых знака со стороны Новосибирской области, и 60 со стороны Томской области.

Представители заповедника напоминают, что посещение природной территории возможно только при наличии разрешения, которое оформляется дирекцией по предварительному заявлению. С порядком оформления документов можно ознакомиться на сайте заповедника «Васюганский».

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